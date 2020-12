Chantier maison bois "villa industrielle" a elne 66

Le constructeur de maison bois 66 CLIMAT BOIS a donc proposé sa solution énergétique afin de garder le côté industriel du projet tout en ne négligeant pas la thermique du bâtiment.



Le coffrage isolant utilisé sur ce projet de maison bois

Ce chantier un peu particulier est le projet personnel de l'architecte. La structure industrielle de cette villa bois est un parti pris architectural audacieux.Cette villa industrielle présentera 2 faces partiellement vitrées au nord et au sud. Les 2 autres murs "aveugles" seront réalisés en coffrage isolant afin d'intégrer et isoler les IPN de la structure métallique.Les règles de coulages sont mises en places, les bouchons d'extrémités des murs également ... Il est temps de remplir de béton l'élévation du RDC.Sur les photos, on distingue très bien la planelle isolante crée pour pouvoir facilement couler une partie du plancher intermédiaire.Une semaine après, les planchers collaborant de type industriels ont été coulés par CLIMAT bois construction.Ces planchers reposent sur les murs en coffrage isolant ainsi que sur la structure métal interne mise en place par l'entreprise de charpente du 66Il est temps maintenant de monter l'élévation de l'étage en coffrage isolant.Les finitions intérieures (placo) sont vissées à même le coffrage isolant. (CLIMAT bois permet cette fixation grâce aux inserts plastiques moulés dans le polystyrène et qui sont repérables sur les faces extérieures du coffrage)