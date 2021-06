Revendre rapidement sa maison dans l'Hérault

Dans votre guide immobilier, vous stipulez que la revente rapide d’un bien est difficile à réaliser puisque conditionnée par le délai de publication aux hypothèques. Vous estimez cela réalisable mais employez le terme "acrobatie". Vous serait il possible de me fournir des renseignements sur les montages possibles de ce type d’opération, pour vendre sa maison?Maître Ch. Lecerf, spécialiste en droit de l'immobilier, a bien voulu répondre à cette délicate question, et nous l’en remercions.Il est assez difficile de répondre simplement à cette question. C'est pourquoi je ne l'ai abordé que par allusion dans "LE GUIDE..."Une revente de maison normale suppose 3 et exceptionnellement 4 formalités :1°) l'obtention par le greffe de la copie exécutoire enregistrée. (de 1 à 6 mois selon les greffes),2°) la preuve du dépôt à la conservation des hypothèques d'un exemplaire de cette copie (selon rapidité de votre avocat),3°) la preuve de l'absence de rejet (de 1 a 6 mois selon les conservations),4°) exceptionnellement (cas des ventes "sur licitation" où il existe un total hypothécaire supérieur au prix de vente) : procédure de purge - rare et donnée pour mémoire.Une fois ces formalités faites, il n'y a plus de différence entre une revente de maison après achat aux enchères et une revente de bien immobilier, dans l'Hérault, après un achat ordinaire.