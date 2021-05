Quels sont les avantages d'un vélo électrique ?

Le VTT électrique peut être utilisé pour vos trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail ou bien encore pour aller faire des courses ou vous promener occasionnellement. Voici un résumé de ses avantages :- Le plaisir : oublier les embouteillages ou les transports en commun surchargés. Vos trajets quotidiens redeviennent une source de plaisir.- La liberté : oubliez les problèmes de stationnement et les centre-villes interdits aux voitures. Laissez vous porter où bon vous semble.- Le confort : oubliez les côtes trop pentues ou les distances trop longues. Vous pédalez sans effort et ne transpirez plus.L'écologie : oubliez la pollution et le nuage noir derrière vous. Votre vélo n'émet pas de CO2, profitez de l'air pur.